Інтерфакс-Україна
Події
07:16 24.04.2025

Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами

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Трамп припускає зустріч з Путіним після своєї поїздки арабськими країнами

Президент США Дональд Трамп припустив, що він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів наступного місяця, повідомила CNN у середу.

Серед іншого Трампа запитали про ймовірність його зустрічі з Путіним в Саудівській Аравії.

"Це можливо, але, швидше за все, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - цитує Трампа CNN.

Близькосхідне турне, заплановане на 13-16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа на другому терміні, після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.

 

Теги: #путін #трамп #зустріч

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