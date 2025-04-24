Інтерфакс-Україна
Події
06:23 24.04.2025

У Чорному морі – 11 ворожих кораблів- ВМС ЗСУ

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11 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 четверга, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли вісім суден, з яких п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 10 суден, з них  чотири судна продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13051

Теги: #флот #війна #рф

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