У Чорному морі – 11 ворожих кораблів- ВМС ЗСУ

11 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 четверга, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли вісім суден, з яких п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 10 суден, з них чотири судна продовжило рух з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13051