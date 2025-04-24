Інтерфакс-Україна
Події
00:49 24.04.2025

Україна розраховує на участь ПАР в дипломатії задля миру і в коаліції для повернення викрадених українських дітей - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Південно-Африканської республіки.

"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", - написав Зеленський на платформі X.

"Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль", - йдеться в повідомленні.

Окрім того Зеленський зазначив, що Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13953

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1915158159045415386

Теги: #візит #пар #зеленський

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