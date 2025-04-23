Інтерфакс-Україна
Події
22:32 23.04.2025

З початку доби Сили оборони відбили 124 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

" Російські загарбники завдали одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і скинули 74 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1128 дронів-камікадзе та здійснили 4649 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Лиманському (20 боєзіткнень, з них 4 ще тривають), Торецькому (25 боєзіткнень, з них 4 ще тривають) та Покровському напрямку, де агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії, чотири з яких ще тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23432

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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