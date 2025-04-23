Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічною атакою російських БпЛА в Харкові

Фото: ДСНС Харківщини

Співробітники ДСНС ліквідували масштабні пожежі, спричинені атакою ворожих дронів по території цивільних підприємств у Новобаварському районі Харкова, повідомляє телеграм-канал ДСНС у середу.

"На території одного з них горіла виробнича чотирьохповерхова будівля на площі 4000 кв. м. На іншому — 2 двоповерхові та 1 триповерхова виробничі будівлі, 2 ангара та автомобіль", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

За інформацією служби до ліквідації пожеж були залучені 118 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок.