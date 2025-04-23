Зеленський буде у ПАР в четвер разом з Свириденко, президентський борт вже над Африкою

Офіс президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) підтвердив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Південній Африці 24 квітня.

Як повідомляє південноафриканське видання Eyewitness News, порядок денний візиту Зеленського до Преторії ще не оприлюднено, однак очікується, що він поспілкується з президентом ПАР Сирілом Рамафосою щодо війни в Україні.

"Рамафоса очолює Африканську мирну ініціативу, місію кількох африканських глав держав, спрямовану на досягнення мирного врегулювання між двома країнами", - пише видання.

У свою чергу перша віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що вже перебуває з візитом в Південно-Африканській Республіці у середу та четвер, 23-24 квітня.

"Вперше українська делегація за участі міністрів та представників бізнесу приїхала з офіційним візитом до ПАР, аби будувати бізнес-партнерства. Наші торгівельні відносини із цим регіоном мають величезний потенціал для розвитку… Нам важливо посилити експорт наших товарів на ринок Південної Африки і я вірю, що цей візит цьому сприятиме. Завдяки підтримці Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI із нами приїхали команди із секторів агропереробки, інфраструктури, будівництва та машинобудування — з фокусом саме на агропромисловому комплексі", - написала вона у Facebook.

Віцепрем'єрка повідомила про зустріч із понад 30 підприємцями — членами Торгівельно-промислової палати Йоганнесбурга і відзначила активний інтерес до українських сільського господарства, діджиталізації, енергетики, медичної та освітньої сфер.

Президентський літак Airbus A319 Corporate Jet вилетів з польського Ряшева у середу вранці з затримкою, приземлився о 16:18 в Аддіс-Абебі (Ефіопія), вірогідно, на дозаправку, та продовжив свій політ в бік Південної Африки о 18:21.

Як повідомлялося, у вівторок Зеленський анонсував зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою "найближчими днями". Раніше у ЗМІ була інформація, що зустріч мала відбутися ще 10 квітня.

Джерела:

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/pfbid0a72Y9oR5QJmq2gTv6FEuUiAZRGMrWdLFiAQLz53E2CpSjdPvRNMxR8gtSVFa8QyQl

https://www.dw.com/en/what-zelenskyy-hopes-to-achieve-with-south-africa-visit/a-72309892

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