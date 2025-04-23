Україна ініціює спецзасідання ОБСЄ через масовані атаки РФ на українських цивільних

Україна ініціює позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ у відповідь на нещодавні масовані атаки РФ на цивільне населення України, повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

“Пошук шляхів миру працюватиме лише в поєднанні з тиском на державу-агресора. На кожному міжнародному майданчику. У відповідь на триваючий російський терор проти життя, на вимогу України завтра відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ”. - написав Вітренко у Facebook.