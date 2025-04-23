УЧХ організував у Полтаві пункт допомоги постраждалим через російський удар БпЛА

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) організували у Полтаві пункт допомоги постраждалим від масованого російського удару БпЛА по місту.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Полтавській області працювала на місці події… працював пункт допомоги, де люди могли отримати не лише першу психологічну допомогу чи першу допомогу, а й випити чаю чи води", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтери надали людям, чиї оселі було пошкоджено внаслідок обстрілу, ОСБ-листи, плівку, тарпаулін та інші матеріали для тимчасового ремонту житла.

За інформацією ДСНС України, внаслідок масованого російського удару БпЛА по Полтаві троє людей отримали поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, зокрема житлові будинки, підприємства, склади та гаражі.