На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

Фото: https://npu.gov.ua

Перше заняття з дайвінгу для ветеранів Національної поліції та Національної гвардії України відбулося у Київській області.

Як повідомила пресслужба Нацполіції у середу, у заході взяли участь радник голови Національної поліції Василь Анікальчук та помічник начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві старший лейтенант поліції Руслан Губанов.

"Заняття з дайвінгу мають потужний реабілітаційний та адаптаційний ефект для захисників після поранень. Вони сприяють релаксації, зниженню тривожності, покращенню психоемоційного стану, координації та фізичної витривалості", - йдеться у повідомленні.

Нацполіція зазначає, що важливо також враховувати як фізичну підготовку учасників, так і їхній психологічний стан. Ветерани обов’язково повинні проходити консультацію з лікарем перед початком занять.

"До тренування ми залучили досвідчених інструкторів задля правильного реагування на можливі стресові ситуації, такі заняття корисні для реабілітації та адаптації поранених", — наводяться в повідомленні слова Анікальчука.

Ініціативу реалізовано за сприяння підприємця Костянтина Жакуна та керівника благодійного фонду "У матусиних долонях" Олександра Перевєрзєва.