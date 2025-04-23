Інтерфакс-Україна
Події
17:30 23.04.2025

На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

1 хв читати
На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція
Фото: https://npu.gov.ua

Перше заняття з дайвінгу для ветеранів Національної поліції та Національної гвардії України відбулося у Київській області.

Як повідомила пресслужба Нацполіції у середу, у заході взяли участь радник голови Національної поліції Василь Анікальчук та помічник начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві старший лейтенант поліції Руслан Губанов.

"Заняття з дайвінгу мають потужний реабілітаційний та адаптаційний ефект для захисників після поранень. Вони сприяють релаксації, зниженню тривожності, покращенню психоемоційного стану, координації та фізичної витривалості", - йдеться у повідомленні.

Нацполіція зазначає, що важливо також враховувати як фізичну підготовку учасників, так і їхній психологічний стан. Ветерани обов’язково повинні проходити консультацію з лікарем перед початком занять.

"До тренування ми залучили досвідчених інструкторів задля правильного реагування на можливі стресові ситуації, такі заняття корисні для реабілітації та адаптації поранених", — наводяться в повідомленні слова Анікальчука.

Ініціативу реалізовано за сприяння підприємця Костянтина Жакуна та керівника благодійного фонду "У матусиних долонях" Олександра Перевєрзєва.

Теги: #дайвінг #нацполіція #ветерани #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:59 23.04.2025
Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

19:38 21.04.2025
На Київщині потонула 15-річна дівчинка

На Київщині потонула 15-річна дівчинка

12:31 19.04.2025
В Київській області через спалювання сухої трави загинули двоє людей

В Київській області через спалювання сухої трави загинули двоє людей

12:33 18.04.2025
У Львові шахраї облаштували псевдообмінник і заволоділи $50 тис. - Нацполіція

У Львові шахраї облаштували псевдообмінник і заволоділи $50 тис. - Нацполіція

12:26 17.04.2025
Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

Столиця надала 18 тис. кв. м приміщень для ветеранських, реабілітаційних і волонтерських організацій

14:05 15.04.2025
СБУ та Нацполіція проводять обшук в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерело

СБУ та Нацполіція проводять обшук в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерело

09:46 15.04.2025
Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

12:51 12.04.2025
Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

15:47 11.04.2025
Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

14:31 09.04.2025
Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

Нацполіція з початку квітня заблокувала ще 10 каналів незаконного перетину кордону ухилянтами

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

Зеленський про російські удари: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Марганцю зросла до 42

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" готує нове підвищення тарифів на 37% і це загрожує стабільності промисловості України - НАДПУ

Суд за позовом податківців зобов'язав Південний ГЗК сплатити 3,7 млрд грн до бюджету за невірно сплачені дивіденди

Кількість бригад за проєктом "Контракт 18-24" збільшено до 24 – Міноборони

Презентовано Централізовану закупівельну організацію Агентства відновлення

Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

Українська делегація у Лондоні та радник з нацбезпеки країн "Коаліції охочих" домовились про подальші регулярні консультації для досягнення миру - Єрмак

У "Бібліотеці комплектуючих" для виробників ОПК вже акредитовано понад 100 користувачів – Сметанін

"Укрзалізниця" впровадить європейську систему управління залізничним рухом ERTMS

Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА