Інтерфакс-Україна
Події
12:53 23.04.2025

Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

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Політ літака над Львовом став першим з початку повномасштабного вторгнення - Мінрозвитку

Політ літака з позивним Welcome, який помітили над Львовом 21 квітня, виконано вперше з початку повномасштабного вторгнення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

"Дійсно, такий обліт виконано вперше (з початку повномасштабного вторгнення - ІФ-У), коли для цього була наявна технічна можливість", - повідомили у пресслужбі Мінрозвитку.

Уточнюється, що політ виконано в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання відповідно до авіаційних правил України.

"Такі перевірки здійснюються періодично, щоб підтримувати сертифікаційну придатність обладнання. Тому відповідні польоти можуть здійснюватися й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України", - йдеться у відповіді пресслужби Міністерства.

Водночас там підкреслили, що поява цього літака в небі жодним чином не пов’язана з поновленням польотів. Їх можуть поновити, щойно будуть створені відповідні безпекові умови.

Як відомо, 21 квітня 2025 року Flightradar24 повідомив про політ над Львовом літака з позивним Welcome. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді" розповів, що в повітряному просторі України перебував літак АН-26 військово-транспортної авіації, який виконував певну задачу.

Теги: #політ #львів #літак #мінрозвитку

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