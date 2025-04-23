Інтерфакс-Україна
Події
11:22 23.04.2025

Наслідки атаки на Запоріжжя: 42 поранених, серед них вагітна та п'ятеро дітей, четверо пацієнтів у важкому стані

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Наслідки атаки на Запоріжжя: 42 поранених, серед них вагітна та п'ятеро дітей, четверо пацієнтів у важкому стані

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя у вівторок, 22 квітня, зросла до 42 людей, 14 з них знаходяться у лікарні, зокрема вагітна жінка та п'ятеро дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Унаслідок вчорашньої атаки дістали поранень 42 людини. 14-ть зараз у лікарні. Серед них вагітна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У такому ж стані і п'ятеро дітей. У них мінно-вибухові травми, струс мозку, забиттями, різані рани", - йдеться у дописі Федорова у телеграм-каналі у середу.

"Четверо пацієнтів важкі. Всі вони прооперовані. Один із них - чоловік 67-ми років наразі знаходиться у реанімації", - додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося про 40 поранених, було відомо про постраждалу вагітну жінку та чотирьох дітей.

Як повідомлялося, 22 квітня війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю та Малим Щербакам. 209 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Щербаки та Малу Токмачку. 136 артударів завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Теги: #постраждалі #запорізька_область

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