УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі

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Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на ліквідації наслідків російської атаки БпЛА в Одесі.

"Загін швидкого реагування УЧХ в Одеській області працював на місці ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси. Волонтери надали першу допомогу двом постраждалим, а також супроводжували роботу рятувальників, зокрема забезпечували їх питною водою", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Як повідомлялось, в Одесі внаслідок нічної дронової атаки спалахнула низка пожеж.

За попередньою інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки на Одесу, постраждали дві людини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, приватні підприємства.