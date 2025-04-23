Інтерфакс-Україна
Події
10:42 23.04.2025

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА в Одесі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

 Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на ліквідації наслідків російської атаки БпЛА в Одесі.

"Загін швидкого реагування УЧХ в Одеській області працював на місці ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси. Волонтери надали першу допомогу двом постраждалим, а також супроводжували роботу рятувальників, зокрема забезпечували їх питною водою", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Як повідомлялось, в Одесі внаслідок нічної дронової атаки спалахнула низка пожеж.

За попередньою інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки на Одесу, постраждали дві людини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, приватні підприємства.

 

Теги: #одеса #тчху #учх

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