Інтерфакс-Україна
Події
09:31 23.04.2025

Ворог знищив енергооб'єкт у Херсоні, можливі вимушені відключення світла

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Ворог знищив енергооб'єкт у Херсоні, можливі вимушені відключення світла

Ворог знищив енергетичний об'єкт у Херсоні, енергетики намагаються стабілізувати енергетичну ситуацію у місті, найближчим часом можливі вимушені відключення, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури.  По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер", - написав Прокудін у середу вранці в телеграм-каналі. 

"Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе й неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті", - підкреслив начальник ОВА і зазначив, що "найближчим часом можливі вимушені відключення".

Теги: #херсонська_область #знищення #енергообєкти

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