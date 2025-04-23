Ворог знищив енергооб'єкт у Херсоні, можливі вимушені відключення світла

Ворог знищив енергетичний об'єкт у Херсоні, енергетики намагаються стабілізувати енергетичну ситуацію у місті, найближчим часом можливі вимушені відключення, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури. По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер", - написав Прокудін у середу вранці в телеграм-каналі.

"Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе й неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті", - підкреслив начальник ОВА і зазначив, що "найближчим часом можливі вимушені відключення".