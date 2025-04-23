23 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1155 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1155 RUSSIAN AGRESSION

23 квітня відзначають Всесвітній день книги та авторського права, День англійської мови в ООН, День іспанської мови в ООН, День водія шкільного автобуса, Всесвітній день лабораторій, Всесвітня ніч книги, День Шекспіра.

В Україні – День психолога.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Юрія (Ґеоргія) Переможця (Юрія Змієборця); Світла середа.

Всесвітній день книги та авторського права

Відзначається щорічно відповідно до рішення Резолюції 3.18 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1995 р.

Встановлено 1995 року за ініціативи ЮНЕСКО. Ця щорічна подія присвячена святкуванню радості читання книжок. Люди беруть участь у різноманітних заходах, які допомагають показати, наскільки важливою є роль книги у житті людини.

День Шекспіра

День Шекспіра відзначається щорічно 23 квітня. Цей день вважається датою народження і також – це дата смерті Вільяма Шекспіра (1616).

Всесвітня ніч книги

Всесвітня ніч книги – свято читання та книги, яке щорічно проходить 23 квітня.

Започаткована ще у 2011 році у Великій Британії та Ірландії, коли Джеймі Бінг, доктор медичних наук, запропонував цю ідею на конференції книжкової індустрії і, власне, передбачала надихати читати дорослих людей більше та спонукати знаходити для цього час.

Усі скаржаться на брак часу для читання. Читання вночі – ось спосіб для дорослих знайти час, щоб читати більше.

День англійської та іспанської мови в ООН

Засновані ООН у 2010 р. для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

Всеукраїнський день психолога

Професійне свято всіх психологів. Психологія — наука, яка вивчає людську поведінку, психіку та психічні процеси. Психологи допомагають людям побороти апатію, депресію, налагодити взаємини з іншими. Психологія як наука зародилася у XIX столітті. Але офіційною датою її становлення вважають 1879 рік, коли Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію.

День водія шкільного автобуса

Професійне свято, яке було створене для вшанування відповідальної і нелегкої праці водіїв шкільних автобусів.

Всесвітній день лабораторій

Наукове свято, яке було створене для того, щоб показати, що в лабораторіях відбуваються важливі винаходи і проводяться наукові дослідження, які пізніше впливають на людство.

Міжнародний день творця

Свято було створене за ініціативи компанії TubeBuddy в квітні 2021 року, щоб вшанувати всіх творців контенту, які впливають на життя людей.

Цього дня народилися:

840 років від початку (1185) походу князя Ігоря Святославовича на половців;

250 років від дня народження Джозефа Меллорда Вільяма Тернера (1775-1851), англійського живописця, графіка;

130 років від дня народження Лева Юстимовича (Левка Устимовича) Биковського (1895-1992), українського бібліографа, книгознавця, бібліотекознавця, геополітика, історика, журналіста, мемуариста. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за Українською бібліотечною енциклопедією (далі - УБЕ), інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 22.04.1895 р.;

130 років від дня відкриття (1895) Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського (на той час - Громадська бібліотека);

110 років від дня народження Олександра Івановича Малиновського (1915-1976), українського архітектора;

105 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника (за паспортом - Єгор) (1920-1961), українського письменника, журналіста, публіциста, педагога, брата Григора Тютюнника. Дату народження подано за ЕІУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 06.04.1920 р., 06.05.1920 р.;

25 років від дня відкриття в Луцьку (2000) пам'ятника святому Миколаю-покровителю міста

Ще цього дня:

1920 - У новій столиці Туреччини Анкарі відбулось перше засідання Великої Національної Асамблеї — національного парламенту недавно проголошеної республіки;

1920 - В Антверпені розпочався перший олімпійський турнір з хокею з шайбою;

1928 - Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є "персонами" (фізичними особами);

1932 - На батьківщині Вільяма Шекспіра місті Стретфорд-на-Ейвоні відкрився Королівський Шекспірівський театр, котрий регулярно проводить шекспірівські фестивалі;

1950 - Війська Чан Кайші повністю евакуювалися з континентального Китаю, залишивши країну під владою комуністів на чолі з Мао Цзедуном. Намагаючись протиставити режим Чан Кайші в проголошеній у березні на острові Тайвань Китайській Республіці комуністичному уряду в Пекіні, США практично одразу почали надавати Тайваню інтенсивну економічну, політичну і військову підтримку;

1954 - У НБА введено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, має виконати кидок по кільцю;

1959 - Створено Спілку журналістів України;

1962 - У США запущено космічну станцію "Ranger-4", котра 26 квітня 1962 року досягла поверхні Місяця;

1969 - Серхана Серхана, убивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата покійного президента США Джона Кеннеді), засуджено до страти. Пізніше смертний вирок було замінено на довічне ув'язнення;

1975 - У Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. — Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року);

1985 - Перший у Китаї ресторан "Макдональдз" відкрився в Пекіні;

1985 - Компанія "Coca-Cola" з помпою і масованою рекламою оголосила про зміну використовуваної вже 99 років секретної формули напою. Однак нова Кока була настільки непопулярною, що згодом компанії довелось повернутись до класичного варіанту напою;

1990 - 76 % мешканців Карл-Маркс-Штадта (Німеччина) проголосували за повернення місту його попередньої назви Хемніц;

1990 - Намібія стає 160-м членом ООН і 50-м членом Британської Співдружності;

1991 - Парламент України прийняв закон про свободу совісті;

1992 - У Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі "Макдональдз" (на 700 місць);

1996 - У пам'ять померлих в цей день у 1616 році письменників світового масштабу Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра і Інки Гарсіласо де ла Веги ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги;

2005 - В YouTube було опубліковано перше відео з назвою "Я в зоопарку".

2007 - У багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху;

2014 - Засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас".

Церковне свято:

День пам’яті святого Юрія (Георгія) Змієборця

Святий Юрій, відомий також як Георгій Змієборець, є одним із найбільш шанованих святих у християнстві. Він народився приблизно 256/285 року, був римським воїном з Каппадокії. Помер 23 квітня 303 року, був обезголовлений у Нікомедії, Віфінія, Римська імперія.

Світла середа

Світлу середу відзначають на третій день після Великодня.

Світла середа є частиною Світлої седмиці – тижня, який починається в недільне святкування Великодня. Християни відзначають воскресіння Ісуса Христа, шануючи його пам’ять та висловлюючи радість. Цю середу ще називають "Градовою". Не можна було працювати, інакше урожай міг загинути від граду. Друга назва – "Хороводниця". У Світлу середу віряни танцювали, веселилися, водили хороводи та співали пісні.

Іменини: Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія.