Інтерфакс-Україна
Події
23:50 22.04.2025

Бессент очікує, що тарифне протистояння з Китаєм піде на спад – ЗМІ

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Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що нинішні тарифні обмеження між США і Китаєм обидві країни не зможуть підтримувати тривалий час, тому їм доведеться шукати шляхи деескалації, повідомляє агентство Bloomberg.

"Метою США не є відділення від Китаю і що поточний статус-кво 145% тарифів на китайські товари з боку США і 125% тарифів на американську продукцію з боку Китаю не є стійким", - заяявив Бессент.

Він висловив оптимізм щодо можливості угоди між двома країнами протягом двох-трьох років, а також повторив своє твердження про те, що Китай приглушив свою споживчу економіку, надавши перевагу виробництву коштом США.

Бессент також зазначив, що будь-яка угода потребуватиме ребалансування торгівлі, що дозволить США збільшити власне виробництво.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-22/bessent-sees-de-escalation-with-china-situation-unsustainable

Теги: #китай #сша #тарифи

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