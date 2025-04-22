22:13 22.04.2025
Харків знову під атакою ворожого БпЛА, почалася пожежа - мер
Ворожий БпЛА знову атакував Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов
"Внаслідок падіння безпілотника "Молнія" у Салтівському районі горить гараж, постраждалих немає. Триває збір даних щодо наслідків "прильоту", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялося, у вівторок вдень ЗС РФ здійснили масовану атаку на Харків за допомогою БпЛА. Постраждали 11 мирних мешканців.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2413