Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

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Російська сторона пропонує зупинити вторгнення в Україну на нинішній лінії фронту в рамках зусиль досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

"За словами трьох джерел, під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку цього місяця російський президент повідомив Стіва Віткоффа, спеціального посланника Трампа, що Москва може відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів, які залишаються під контролем Києва. З того часу США висувають ідеї можливого врегулювання, що включають визнання Вашингтоном приналежності Кримському півострову України Росії, а також принаймні визнання фактичного контролю Кремля над частинами чотирьох регіонів, які він утримує", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що ця пропозиція є першою офіційною вказівкою Путіна з перших місяців вторгнення на те, що Росія може відмовитись від своїх максималістських вимог.

Однак європейські чиновники, поінформовані про зусилля США щодо припинення війни, попередили, що Путін, ймовірно, використовує очевидну поступку як приманку, щоб змусити Трампа прийняти інші вимоги Росії і нав'язати їх Україні як факт, що відбувся.

"Зараз на Київ чиниться величезний тиск, щоб він відмовився від деяких речей, щоб Трамп міг оголосити про свою перемогу", - сказав один із них.

Українські чиновники мають зустрітися з європейськими та американськими чиновниками у Лондоні у середу, щоб обговорити останні пропозиції.

Проте, за словами американських та європейських чиновників, Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо відмовилися від зустрічі. Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг, як очікується, все ще буде присутнім. Радник Путіна із зовнішньої політики заявив у вівторок, що Віткофф відвідає Москву наприкінці цього тижня.