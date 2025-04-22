Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії спільні позиції щодо мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

"Обговорили наші найближчі контакти з партнерами та узгодили спільні позиції. Норвегія підтримує важливість збереження тиску на Росію заради миру, і це дуже важливо. Шлях до миру має розпочатися з безумовного припинення вогню – саме так, як запропонували Сполучені Штати, і Україна підтримала цю пропозицію", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, він проінформував співбесідника про російські обстріли цивільної інфраструктури України.

"Наші люди роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки цих ударів", - підкреслив президент.

Обговорювалось також розширення безпекової співпраці в багатосторонніх форматах.