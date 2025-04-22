Інтерфакс-Україна
Події
15:24 22.04.2025

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

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СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще 14 високопоставлених російських кліриків, які сприяли захопленню українських церков на окупованих територіях, та заочно повідомила їм про підозру у вчиненні злочину.

Як повідомляється на сайті СБУ у вівторок, у 2022-24 рр фігуранти входили до складу підконтрольного Кремлю "священного синоду" РПЦ. Йдеться про митрополита Хабаровського та Приамурського Олександра Снігура (Артемія), єпископа Кам’янського та Камишилівського Михайла Кондратьєва (Мефодія), митрополита Тверського та Кашинського Віталія Єрмакова (Амвросія), патріаршого екзарха Африки Леоніда Горбачова, архієпископа Петропавлівського та Камчатського Андрія Малаханова, єпископа Калачинського та Муромцевського Петра Мансурова (Петра), митрополита Новгородського та Староросійського Миколу Церпицького (Лева).

Також йдеться про митрополита Липецького та Задонського Юрія Єпіфанова (Арсенія), митрополита Казанського та Татарстанського Михайла Наконечного (Кирила), єпископа Північнобайкальського та Сосново-Озерського Олексія Кривенка (Миколу), архієпископа Анадирського та Чукотського Валерія Голубєва (Іллю), єпископа Кінешемського та Палехського Яна Кайгородцева (Іларіона), єпископа Північноморського та Умбського Іллю Пєрова (Тарасія), архієпископа Ровеньківського та Свердловського Олександра Таранова (Аркадія).

"Від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Гундяєва (предстоятель Російської православної церкви Володимир Гудняєв (Кирило) – ІФ-У) сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України. Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо "приєднання" до складу РПЦ Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних москві єпископів", - йдеться в повідомленні

Підозру висунуто за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

У грудні 2024 року СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом іншим представникам "священного синоду" РПЦ, які сприяли захопленню українських храмів на тимчасово окупованій частині території України, а також безпосередньо патріарху Кирилу.

Теги: #сбу #підозра

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