Інтерфакс-Україна
Події
15:11 22.04.2025

У Запоріжжі відомо про 23 постраждалих від ворожого бомбового удару, серед них 4 дитини – ДСНС

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У Запоріжжі відомо про 23 постраждалих від ворожого бомбового удару, серед них 4 дитини – ДСНС

Внаслідок бомбардування окупаційними військами РФ Запоріжжя загинула одна людина, поранень дістали 23 особи, серед них – четверо дітей, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"За оновленими даними, внаслідок російських авіаударів КАБами по Запоріжжю постраждали 23 людини, з них 4 дитини. Загинула 1 особа", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров пізніше розширив інформацію про постраждалих дітей.

"Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога", - написав він у Телеграмі.

За інформацією влади, на місці влучання проводиться аварійно-рятувальна операція.

Раніше повідомлялось про загибель однієї людини та поранення ще 22 осіб, в тому числі трьох дітей.

Теги: #запоріжжя #постраждалі

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