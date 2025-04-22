Інтерфакс-Україна
Події
13:57 22.04.2025

Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

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Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

Внаслідок бомбардування окупаційними військами РФ Запоріжжя загинула одна людина, поранень дістали 22 особи, серед них – троє дітей, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, 22 – поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості", - написав він у Телеграмі.

За інформацією, голови ОВА, на місці влучання проводиться аварійно-рятувальна операція.

Раніше він повідомляв про загибель однієї людини, та поранення ще 15 осіб, в тому числі двох дітей.

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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