Кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю зросла до 22 осіб, серед них 3 дитини

Внаслідок бомбардування окупаційними військами РФ Запоріжжя загинула одна людина, поранень дістали 22 особи, серед них – троє дітей, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, 22 – поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості", - написав він у Телеграмі.

За інформацією, голови ОВА, на місці влучання проводиться аварійно-рятувальна операція.

Раніше він повідомляв про загибель однієї людини, та поранення ще 15 осіб, в тому числі двох дітей.