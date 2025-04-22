На наказ Міносвіти про шкільне навчання під час війни надходять скарги, до кінця квітня буде напрацьоване інше рішення– Верещук

Наказ Міністерства освіти і науки України №1112 від 7 серпня 2024 року про порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні фактично ліквідовує школи в багатьох прифронтових громадах і на нього до Офісу президента надходять численні скарги від громад, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Цей наказ фактично ліквідовує школи в багатьох прифронтових громадах. Це не лише звільнення тисяч вчителів, а й припинення дистанційного навчання для десятків тисяч українських дітей за кордоном, на прифронтових територіях і на ТОТ. На нараді в Офісі президента минулого тижня Міносвіти взяли час до кінця квітня, щоб напрацювати більш збалансовані рішення", - написала Верещук у Телеграм у вівторок.

Вона звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з проханням "не допустити збільшення соціальної напруги на прифронтових територіях", а також відзначила важливість збереження шкіл як звʼязку з українцями за кордоном та на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, наказом №1112 Міністерство освіти і науки України затвердило порядок та умови здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, попередній наказ було №850 скасовано.

Згідно з документом, для повернення до очної або змішаної освіти потрібно кілька умов: наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від неї; матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання; для низки областей (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (окрім тимчасово окупованих територій) необхідне рішення ради оборони області або розпорядження керівника обласної військової адміністрації.

"Дистанційні школи та класи продовжуватимуть роботу. Якщо школа не відповідатиме умовам функціонування в очному форматі, то може обрати дистанційну форму навчання відповідно до положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що для організації дистанційного навчання в закладі освіти має бути сформовано щонайменше один клас на паралелі для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).

Що стосується дітей, які переміщені внаслідок російської агресії, то з 1 вересня 2025 року вони навчатимуться очно в школах за місцем свого фактичного перебування. "Однак вимушено переміщені діти можуть протягом 2024/2025 навчального року навчатися у своїх дистанційних класах, навіть якщо за місцем їх перебування є місця в школах з очним навчанням. Протягом цього навчального року МОН разом із міжнародними партнерами з розвитку проводитиме адвокаційну кампанію, спрямовану на підвищення частки родин, що розпочнуть навчання в очних школах із 1 вересня 2025 року", - звернули увагу в Міносвіти.

Щодо учнів, які проживають на тимчасово окупованій території України, то вони зможуть продовжити навчання в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація, яку повинні будуть оцінити вчителі та батьки дитини.

Крім того, учні можуть перейти на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) із застосуванням дистанційних технологій.

Зазначається, що всі зміни будуть запроваджені з 1 вересня 2025 року.