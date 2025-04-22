01:21 22.04.2025
Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер
Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
"За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав він в телеграмі.
Як повідомлялося, російські війська ввечері понеділка здійснили масовану атаку Одеси безпілотниками, в місті є пошкодження та пожежі.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/9418