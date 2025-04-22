Інтерфакс-Україна
Події
01:21 22.04.2025

Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер

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Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялося, російські війська ввечері понеділка здійснили масовану атаку Одеси безпілотниками, в місті є пошкодження та пожежі.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9418

Теги: #постраждалі #одеса

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