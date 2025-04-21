Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви, у понеділок російські атаки тривають по всій лінії фронту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту", - сказав президент у вечірньому зверненні у понеділок.

Він також повідомив, що ввечері очікує на нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Окрім того, Зеленський зауважив, що РФ відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, а й учорашню пропозицію – "пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші".

"Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", - наголосив президент.