Інтерфакс-Україна
Події
21:50 21.04.2025

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

1 хв читати
Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви, у понеділок російські атаки тривають по всій лінії фронту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, "шахедів", майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту", - сказав президент у вечірньому зверненні у понеділок.

Він також повідомив, що ввечері очікує на нову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Окрім того, Зеленський зауважив, що РФ відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, а й учорашню пропозицію – "пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші".

"Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві. Тим не менше, Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", - наголосив президент.

 

 

Теги: #зеленский #рф #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:09 21.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

05:46 21.04.2025
Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

Короткостроковий режим тиші на Великдень продемонстрував необхідність надійного моніторингу його дотримання - ISW

01:40 21.04.2025
РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

РФ поновила авіаудари по Україні після закінчення доби режиму дотримання тиші – Повітряні Сили ЗСУ

23:48 20.04.2025
Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня

Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня

22:56 20.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 86 ворожих атак - Генштаб

22:21 17.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 114 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 114 ворожих атак - Генштаб

06:27 16.04.2025
Ворог вчергове атакував Одесу БпЛА, є постраждалі – ДСНС

Ворог вчергове атакував Одесу БпЛА, є постраждалі – ДСНС

22:21 15.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 87 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 87 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя

ОСТАННЄ

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є пошкодження та пожежі – ОВА

На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

На ПП "Шегині" до 10 травня обмежать рух легкового транспорту

У ДТП на Львівщині загинули троє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА