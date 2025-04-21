Інтерфакс-Україна
Події
19:38 21.04.2025

На Київщині потонула 15-річна дівчинка

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На Київщині потонула 15-річна дівчинка
Фото: https://www.facebook.com/

Поліція Київської області встановлює обставини нещасного випадку з неповнолітньою дівчиною у місті Біла Церква.

"Поліцейські Київщини встановлюють обставини нещасного випадку з неповнолітньою дівчиною у місті Біла Церква. Поліцейські встановили, що четверо подруг проводили дозвілля біля річки, стрибали з каміння у воду та купались у недозволеному для цього місці. Одна з них, а саме 15-річна дівчина раптово зникла під водою. Згодом працівники рятувальної станції дістали дівчину на поверхню, яка, на жаль, ознак життя не подавала", - ідеться в повідомленні на сторінці у фейсбуці.

За наданою інформацією, на місці працює слідчо-оперативна група, згодом правоохоронці нададуть події правової кваліфікації.

 

Теги: #київська_область #потопельник

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