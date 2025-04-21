Інтерфакс-Україна
Події
19:25 21.04.2025

IT-коаліція передала Україні обладнання на майже EUR 2 млн – Міноборони України

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IT-коаліція передала Україні обладнання на майже EUR 2 млн – Міноборони України

Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія загальною вартістю біля EUR 2 млн, повідомила пресслужба Міноборони.

"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення", – сказала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Повідомляється, що партнери передали Міноборони 3 288 точок доступу різних моделей; 500 маршрутизаторів; 460 зарядних станцій із сонячними панелями; 872 телефони.

Як повідомлялось, це третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю EUR 3.3 млн, а також у лютому – на EUR 7.5 млн.

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

 

Теги: #обладнання #іт #коаліція

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