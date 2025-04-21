Інтерфакс-Україна
Події
18:47 21.04.2025

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждало двоє людей – ОВА

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Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждало двоє людей – ОВА

Російські окупанти в понеділок, 21 квітня, продовжували атакувати Нікопольский район Дніпропетровської області із застосуванням БПЛА та артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Постраждали чоловік 66 років та жінка – 63. Обоє лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Також вдарив агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених. В Новопавлівській громаді через нічний удар КАБами пошкоджена агрофірма.

Крім того, в Нікополі стався нещасний випадок - 62-річна жінка наступила на ворожу міну.

"Потерпілу госпіталізували. На жаль, стан важкий. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу", - вказав голова ОВА.

Він закликав мешканців прифронтових територій бути обачними і триматися подалі від підозрілих предметів.

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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