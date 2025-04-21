У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про перейменування вулиці Лаврської і парка "Юність".

Зокрема, у киян запитують, чи потрібно перейменувати вулицю Лаврську в Печерському районі від площі Слави до вулиці Добровольчих Батальйонів на вулицю Івана Мазепи (назва існувала до 2010 року), а від вулиці Добровольчих Батальйонів до Наводницької площі - на вулицю Новонаводницьку.

Крім того, у жителів столиці цікавляться, чи необхідно перейменувати парк "Юність" у Солом'янському районі на честь українсько-вірменського кінорежисера Сергія Параджанова.

Опитування триватимуть до 30 квітня 2025 року.