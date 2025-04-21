Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

" За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 957 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб