08:18 21.04.2025
Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.
" За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 957 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб