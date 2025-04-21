Інтерфакс-Україна
Події
08:18 21.04.2025

Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 96 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

" За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 957 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #війна #зведення

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