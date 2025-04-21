Інтерфакс-Україна
Події
06:09 21.04.2025

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

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Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка, в Азовському морі ворожі кораблі твідсутні, натомість в Середземному морі наявні два ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшло одне судно, яке продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 6 суден, з них  3 судна продовжило рух з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12966

Теги: #флот #війна #рф

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