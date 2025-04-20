Інтерфакс-Україна
Події
23:01 20.04.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 252 військовослужбовці - Генштаб

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Окупанти втратили 252 військовослужбовці і 24 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

" За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 131 окупанта та поранили 121. Знищено гармату, чотири БпЛА, п’ять пунктів управління БпЛА та 10 автомобілів. Також значно пошкоджено танк та три автомобілі окупантів", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23341

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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