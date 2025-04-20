Інтерфакс-Україна
Події
18:26 20.04.2025

Тіла двох загиблих у Костянтинівці рятувальники вилучили з-під завалів більше ніж через пів доби через ворожі обстріли

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Рятувальники вилучили тіла двох мирних жителів Костянтинівки, які загинули внаслідок російського авіаудару напередодні, повідомляє в неділю телеграм-канал ДСНС.

"Вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, спричинивши руйнування приватного житлового будинку. Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти. Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки", - йдеться в повідомленні служби.

Як повідомлялося, о 16:45 у суботу, 19 квітня, росіяни здійснили авіаудар ФАБами по Костянтинівці Краматорського району. В результаті 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 3 нежитлові приміщення, 3 склади, 4 лінії електропередач.

Теги: #загиблі #костянтинівка

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