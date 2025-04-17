Зеленський пояснив яку інформацію щодо балістики передають партнери
Партнери передають Україні інформацію щодо виходів ворожої балістики, пояснив президент України Володимир Зеленський.
"Нам не передають якусь додаткову інформацію щодо балістики. Партнери дають нам виходи. Тобто ми розуміємо напрямок і розуміємо, що є виходи балістичних ракет. Тобто у нас працює розвідка і є багато допомоги", - сказав Зеленський під час брифінгу у четвер.
Він зазначив, що українська сторона не бачить вихід ворожої балістики, і з цим допомагають партнери.
"Тобто вони допомагають нашим цивільним людям. І все ж таки це питання захисту для держави. Це велика місія захисту, гуманітарна місія. І тут питання саме виходів балістики. Для нас це важливо, тому що ви знаєте, чим ближче до фронту і тим хвилин менше, набагато менше. І тому такі випадки, як Кривий Ріг, їх було б більше. Набагато більше без цих розвідок. Все ж таки багато балістики збивається, завдяки різним системам, передусім Петріот", - зазначив Зеленський.