Китай поставляє Росії артилерію і порох – Зеленський

Україна отримала від розвідок інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. І я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня… Ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у четвер.

Президент нагадав, що під час своєї розмови з китайським лідером Сі Цзіньпінем, той дав слово, що зброї продавати і відправляти в Росію не буде.

"Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. У нас вже є факти про цю роботу Китаю та Росії на посилення їх обороноздатності і це погані факти", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна бачить факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн, відповідні документи будуть передані наступного тижня.