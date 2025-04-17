Інтерфакс-Україна
Події
17:43 17.04.2025

Окупанти завдали два удари по критичній інфраструктурі Глухівської громади Сумщини

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Російські окупаційні війська завдали подвійного удару по критичній інфраструктурі Глухівської громади, попередньо без постраждалих, повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Сьогодні вдень, 17 квітня, ворог наніс два удари по критичній інфраструктурі Глухівської громади із застосуванням дронів та БпЛА. Попередньо, постраждалих немає. Наразі проводяться відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА у телеграмі у четвер.

Теги: #удари #сумська_область

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