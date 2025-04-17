Німеччина передала Україні партію військової допомоги, в тому числі нові САУ та ракети для ППО

Уряд Німеччини передав чергову партію військової допомоги для України, повідомляє пресслужба уряду.

Згідно з опублікованою інформацією, українська сторона отримала 66 протимінних MRAP, 4 машини кінетичного захисту, 38 тис. боєприпасів для Gepard, боєприпаси для Leopard 2 та ракети для IRIS-T (SLM).

Крім того, були передані 3 САУ Zuzana 2, 27 тис. снарядів калібру 155 мм та тисяча снарядів калібру 122 мм, 70 розвідувальних дронів VECTOR, 150 ударних безпілотників HF, 10 безпілотних надводних дронів, 6 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer, 4 танки розмінування WISENT 1 та два мінних плуги.

Також українська сторона отримала 41 наземний радар спостереження, 187 лазерних дальнометрів, 92 інфрачервоні біноклі, 55 підводних скутерів та 3 прикордонні транспортні засоби.

До пакету допомоги увійшли також 3769 штурмових гвинтівок G3 та 800 штурмових гвинтівок MK 556, 917 переносних протитанкових комплексів RGW 90, турнікети, спальні мішки та інше спорядження.