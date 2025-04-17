Інтерфакс-Україна
Події
17:19 17.04.2025

Німеччина передала Україні партію військової допомоги, в тому числі нові САУ та ракети для ППО

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Німеччина передала Україні партію військової допомоги, в тому числі нові САУ та ракети для ППО

Уряд Німеччини передав чергову партію військової допомоги для України, повідомляє пресслужба уряду.

Згідно з опублікованою інформацією, українська сторона отримала 66 протимінних MRAP, 4 машини кінетичного захисту, 38 тис. боєприпасів для Gepard, боєприпаси для Leopard 2 та ракети для IRIS-T (SLM).

Крім того, були передані 3 САУ Zuzana 2, 27 тис. снарядів калібру 155 мм та тисяча снарядів калібру 122 мм, 70 розвідувальних дронів VECTOR, 150 ударних безпілотників HF, 10 безпілотних надводних дронів, 6 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer, 4 танки розмінування WISENT 1 та два мінних плуги.

Також українська сторона отримала 41 наземний радар спостереження, 187 лазерних дальнометрів, 92 інфрачервоні біноклі, 55 підводних скутерів та 3 прикордонні транспортні засоби.

До пакету допомоги увійшли також 3769 штурмових гвинтівок G3 та 800 штурмових гвинтівок MK 556, 917 переносних протитанкових комплексів RGW 90, турнікети, спальні мішки та інше спорядження.

Теги: #німеччина #військова_допомога #україна

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