Громада Києва передала 112-й бригаді ТрО понад 1800 БпЛА

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці партію допомоги 112 окремій бригаді Територіальної оборони Києва.

"Київ продовжує допомагати військовим. Бійцям 112-ї бригади Тероборони Києва передав від громади міста ще понад 1 800 БпЛА. А саме – 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO та 1 500 мультироторних систем різних типів, зокрема, FPV-дронів", – написав Кличко у Телеграмі.

Мер Києва також зазначив, що у лютому військовослужбовцям 112 бригади ТрО столиця передавала 150 дронів Mavic 3Е та 20 Mavic 3Т. Від початку 2025 року цій бригаді на оснащення з бюджету міста виділили 200 млн грн.

Кличко нагадав, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.

"За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення. Ми продовжимо допомагати військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - наголосив міський голова.