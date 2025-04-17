У Туреччині затримали понад 500 осіб у межах операції з боротьби з наркоторгівлею

Правоохоронці затримали 525 осіб у Туреччині під час операції, спрямованої на боротьбу з наркоторгівлею, повідомляє в четвер Associated Press з посиланням на главу МВС Туреччини Алі Ерлікая.

Він зазначив, що в масових рейдах, що проходили в Анкарі, брали участь тисячі співробітників поліції, собаки кінологічних служб, а також безпілотники і вертольоти.

Ерлікая заявив, що це була "найбільша операція з протидії поширенню наркотиків" в історії Туреччини. Глава МВС додав, що багато хто із затриманих, імовірно, займався продажем наркотиків через онлайн-платформи.

Раніше цього тижня європейські країни також провели велику операцію, спрямовану на боротьбу з наркоторгівлею і відмиванням грошей.