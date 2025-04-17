Президент Молдови ставить завдання вступити в ЄС протягом чотирьох років

Президент Молдови Мая Санду заявила, що країна повинна вступити до Євросоюзу протягом чотирьох років, щоб гарантувати собі мир, безпеку і процвітання.

"Перше - мир і безпека наших сімей. Друге - стабільність і національна єдність. Третє - економічний розвиток і процвітання. Немає жодних сумнівів, що мир і свободу ми зможемо забезпечити набагато простіше, вступивши до ЄС. Там ми будемо захищені у великій люблячій родині. Тому ми маємо працювати день і ніч, щоб вступити до ЄС, якнайшвидше. Не за 10-20 років, а в найближчі чотири роки", - сказала Санду у своєму посланні парламенту, з яким виступила в четвер із трибуни законодавчих зборів.

Молдова подала заяву на вступ до ЄС 3 березня 2022 року, а в червні 2022 року отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Переговори про вступ країни до Євросоюзу почалися офіційно в червні 2023 року. Раніше влада республіки заявляла про намір завершити цей процес до 2030 року.