Інтерфакс-Україна
Події
12:44 17.04.2025

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

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Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти в четвер обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок удару загинуло двоє чоловіків, постраждало п'ятеро осіб, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинули двоє чоловіків – 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.

Теги: #нікополь #обстріл

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