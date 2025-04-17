Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти в четвер обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок удару загинуло двоє чоловіків, постраждало п'ятеро осіб, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинули двоє чоловіків – 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка.