Інтерфакс-Україна
Події
12:17 17.04.2025

Київ закликає до конкретних дій для припинення ударів РФ по цивільних особах та інфраструктурі – МЗС

1 хв читати
Київ закликає до конкретних дій для припинення ударів РФ по цивільних особах та інфраструктурі – МЗС

МЗС України називає удари Росії по Дніпру в ніч на четвер "кричущим порушенням міжнародного права" та закликає до конкретних дій задля припинення воєнних злочинів РФ та притягнення агресора до відповідальності.

"Продовження Росією обстрілів цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є кричущим порушенням міжнародного права і не повинно залишатися без відповіді. Ми розраховуємо на те, що наші американські, європейські та інші партнери змусять Росію до справедливого миру. Ми повинні зупинити ці воєнні злочини і притягнути агресора до відповідальності", - йдеться у повідомленні МЗС України у соцмережі Х.

Як повідомлялось, у ніч на 17 квітня Росія здійснила атаку з використанням безпілотників на місто Дніпро, внаслідок якої загинули три людини, в тому числі дитина, щонайменше 30 людей отримали поранення, в тому числі п'ятеро дітей. Атака спричинила численні пожежі та пошкодили щонайменше 15 будівель, серед яких студентські гуртожитки, навчальний заклад, культурний центр, харчовий комбінат.

Теги: #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 16.04.2025
МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

МЗС України про взятих у полон громадян КНР: Ми підтримуємо контакт із китайською стороною дипломатичними каналами

16:42 16.04.2025
Сибіга запросив міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня

Сибіга запросив міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня

09:46 10.04.2025
МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

МЗС України відреагувало на звірства та гоніння РФ проти духовенства, релігійних громад і вірян на ТОТ

17:16 05.04.2025
Київ закликає до конкретних дій для посилення тиску на Москву і збільшення допомоги Україні

Київ закликає до конкретних дій для посилення тиску на Москву і збільшення допомоги Україні

17:42 03.04.2025
Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

11:17 02.04.2025
МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

МЗС і Харківський університет ім.Каразіна уклали меморандум про співпрацю

15:41 01.04.2025
В МЗС України підтвердили інформацію про ДТП із українцями в Австрії, 4 громадян загинули

В МЗС України підтвердили інформацію про ДТП із українцями в Австрії, 4 громадян загинули

18:50 29.03.2025
Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

17:26 28.03.2025
МЗС рішуче засуджує спроби РФ легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС та закликає до накладення додаткових санкцій на "Росатом"

МЗС рішуче засуджує спроби РФ легітимізувати незаконний контроль над ЗАЕС та закликає до накладення додаткових санкцій на "Росатом"

17:19 28.03.2025
Київ зацікавлений у розвитку співпраці у форматі ЄС - Україна - Центральна Азія

Київ зацікавлений у розвитку співпраці у форматі ЄС - Україна - Центральна Азія

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Правоохоронці офіційно підтвердили підозру заступнику Кличка Прокопіву

Спікер Нацполіції: На Великдень посилюємо заходи безпеки, можливі вибіркові перевірки

На ЗАЕС за останній тиждень майже щодня лунали вибухи – Гроссі

ОСТАННЄ

Рада розблокувала підписання спікером двох законів

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині, люди не постраждали

Президент Молдови ставить завдання вступити в ЄС протягом чотирьох років

Кожен другий українець не планує відпустки цього року - Rakuten Viber

В Україні в найближчі дві доби без опадів, на заході можливі короткочасні грози

Об'єкти, присвячені Жванецькому, Бабелю, Ільфу, Багрицькому і Катаєву, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Росіяни обстріляли Нікополь, загинуло дві людини, ще п'ятеро зазнали поранень

Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина

НАБУ проводить обшуки у члена ВККС Луганського - джерело

Сибіга оголосив про початок кампанії #ChildrenAreNonNegotiable

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА