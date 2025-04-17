Київ закликає до конкретних дій для припинення ударів РФ по цивільних особах та інфраструктурі – МЗС

МЗС України називає удари Росії по Дніпру в ніч на четвер "кричущим порушенням міжнародного права" та закликає до конкретних дій задля припинення воєнних злочинів РФ та притягнення агресора до відповідальності.

"Продовження Росією обстрілів цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є кричущим порушенням міжнародного права і не повинно залишатися без відповіді. Ми розраховуємо на те, що наші американські, європейські та інші партнери змусять Росію до справедливого миру. Ми повинні зупинити ці воєнні злочини і притягнути агресора до відповідальності", - йдеться у повідомленні МЗС України у соцмережі Х.

Як повідомлялось, у ніч на 17 квітня Росія здійснила атаку з використанням безпілотників на місто Дніпро, внаслідок якої загинули три людини, в тому числі дитина, щонайменше 30 людей отримали поранення, в тому числі п'ятеро дітей. Атака спричинила численні пожежі та пошкодили щонайменше 15 будівель, серед яких студентські гуртожитки, навчальний заклад, культурний центр, харчовий комбінат.