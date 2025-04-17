Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

Станом на 7:00 четверга в Дніпрі в результаті ворожої дронової атаки вже три жертви, серед них дитина, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Дніпро: масована атака росіян забрала життя 3 людей, серед них 1 дитина", - сказано в повідомленні.

Кількість поранених безмінне - 28 людей, з них 4 дитини.

Пожежі, які виникли через ворожі атаки, наразі ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальника та 37 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, росіяни здійснили БпЛА-атаку по Дніпру пізно ввечері середи. Мер Дніпра Борис Філатов, у свою чергу, повідомив про приліт ворожого "шахеда" поблизу мерії.