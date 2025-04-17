Інтерфакс-Україна
Події
12:10 17.04.2025

Рада прийняла закон щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ

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Рада прийняла закон щодо компенсації учасникам бойових дій витрат на ОСЦПВ

Верховна Рада України прийняла у цілому законопроєкт №12295-д про внесення змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (ОСЦПВ) щодо компенсації витрат певних категорій.

Законопроєкт підтримали 285 народних депутатів, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслав Черняховський.

Як повідомлялося, згідно із законопроєктом, учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, матимуть право на компенсацію їхніх витрат на оплату страхових премій за ОСЦПВ з державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Законопроєкт передачає, що відповідна норма починає діяти з 1 січня 2025 року.

Документ також передбачає зменшення для страхувальника-особи з інвалідністю внаслідок війни на 50% розміру страхової премії за ОСЦПВ на постійній основі для його автотранспорту, який має робочий об'єм двигуна до 2500 куб. см або потужність електродвигуна до 100 кВт.

Однак для цього керувати таким транспортним засобом має або безпосередньо страхувальник, або особа, яка теж відноситься до інших категорій, що мають право на знижку. Також має бути дотримана умова користування транспортом без надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу тощо.

Теги: #закон #осцпв

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