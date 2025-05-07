Купити автоцивілку онлайн - швидко, зручно та вигідно

Світ стрімко переходить в онлайн, і страхування — не виняток. Якщо раніше оформлення поліса ОСЦПВ вимагало походу в офіс страхової компанії, купи паперів і годин очікування, то сьогодні все набагато простіше. Достатньо лише смартфона або ноутбука — і ви можете купити автоцивілку онлайн за кілька хвилин.

У цій статті розповімо, чому варто оформлювати автоцивілку саме онлайн, як це зробити правильно, на що звернути увагу та як не натрапити на шахраїв.

Автоцивілка (ОСЦПВ — обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) — це обов’язковий страховий поліс, який покриває витрати у разі, якщо ви спричините ДТП і завдасте шкоди майну чи здоров’ю інших осіб.

Без чинного поліса автоцивілки:

ви не зможете законно керувати автомобілем;

отримаєте штраф у разі перевірки;

нестимете всі витрати у разі аварії самостійно.

Інакше кажучи — автоцивілка не тільки обов’язкова, а й фінансово доцільна.

5 причин купити автоцивілку онлайн

Економія часу. Жодних черг, дзвінків чи поїздок. Вся процедура — за 5–10 хвилин. Зручність. Оформити поліс можна будь-де — вдома, в дорозі, на роботі. Цілодобовий доступ. Онлайн-оформлення доступне 24/7, навіть у вихідні та свята. Можливість порівняння цін. Спеціальні сервіси, як от https://broko.ua/, дозволяють обрати найвигіднішу пропозицію серед багатьох страхових компаній. Миттєва доставка поліса. Документ надходить на електронну пошту одразу після оплати.

Як купити автоцивілку онлайн: покрокова інструкція

Виберіть перевірений сервіс. Найкраще використовувати офіційні сайти страхових компаній або сервіси-агрегатори з хорошою репутацією. Заповніть дані. Зазвичай потрібно ввести: номер авто;

дані власника;

регіон реєстрації;

термін дії поліса. Порівняйте пропозиції. Оберіть оптимальний варіант за ціною, покриттям і репутацією компанії. Оплатіть поліс онлайн. Більшість сайтів приймають банківські картки. Отримайте автоцивілку на email. Її можна зберегти на телефон або роздрукувати.

Як не натрапити на шахраїв?

Перевіряйте, чи компанія має ліцензію на страхування в Україні (можна перевірити на сайті НБУ).

Обирайте відомі сервіси з відгуками і підтримкою.

Після купівлі перевірте чинність поліса на сайті МТСБУ.

Переваги електронного поліса

В Україні автоцивілка онлайн має таку ж юридичну силу, як і паперова. Інспектори поліції можуть перевірити її справжність через базу даних. Тому носити із собою роздрукований варіант не обов’язково — достатньо зберегти файл на телефоні.

Купити автоцивілку онлайн — це не лише законна необхідність, а й прояв турботи про себе та оточення. Це швидко, безпечно і зручно. Не варто відкладати на потім — оберіть надійного страховика вже сьогодні, і спіть спокійно, знаючи, що ви під захистом у будь-якій дорожній ситуації.