Нові правила автоцивілки: що змінюється для власників авто сьогодні

Дізнайтесь, як змінився ринок автострахування України у 2025 році: підвищені ліміти, пряме врегулювання, нові тарифи. Огляд змін для автовласників.

Зміни в ОСАГО: чому це важливо знати

З 1 січня 2025 року набули чинності ключові положення нового Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» (№ 3720-IX). Його прийняття стало найбільшим оновленням правил автострахування за останнє десятиліття, адже зміни торкнулися всіх ключових напрямів ринку.

Для автовласників це означає не лише підвищений рівень фінансового захисту у випадку ДТП, але й нові правила гри на ринку. Тепер страховики отримали більше свободи у встановленні цін, а водії — ширші можливості вибору.

Водночас зросла й відповідальність: поліс потрібно перевіряти уважніше, адже частина старих договорів не підпадає під нові умови. Нижче розглянемо, як саме змінилися головні аспекти автоцивілки у 2025 році та що це означає на практиці для кожного водія.

Основні нововведення

Підвищені ліміти виплат. Так, за шкоду майну третіх осіб страхові компанії виплачують до 250 тис. грн на одного потерпілого (раніше — 160 тис. грн), а за шкоду життю та здоров’ю — до 500 тис. грн (раніше — 320 тис. грн).

«Ремонт автомобіля чи лікування внаслідок завдання шкоди здоров’ю потерпілій особі після ДТП коштують значно більше, ніж раніше, і нові ліміти страхових виплат зможуть краще покрити ці витрати. Це особливо важливо для людей, які не мають фінансових резервів на випадок непередбачених обставин.» — ділиться думкою Віктор Шевченко, член правління страхової компанії ІНГО.

З 2025 року запроваджено обов’язковий механізм прямого врегулювання. Це означає, що потерпілий водій звертається не до страховика винуватця, а до своєї страхової компанії. Такий підхід має спростити отримання виплат і зменшити бюрократію. Водночас МТСБУ наголошує, що у 2025 році діятиме перехідний період, коли частина полісів, виданих у 2024 році, ще не підтримує цей механізм

Ще одна помітна зміна — франшиза тепер дорівнює нулю, а компенсація за пошкоджене авто нараховується без урахування зносу деталей. Щодо самих тарифів на автоцивілку, то вперше за багато років, вони стали вільними. За оцінками Finance.ua, у 2025 році середня вартість поліса може становити від 2 500 до 10 000 грн залежно від характеристик авто

Також, маємо нові строки відшкодування. Тепер страховик має ухвалити рішення щодо виплати не пізніше ніж за 60 днів після подання всіх документів. За затримку може нараховуватися пеня, але не довше ніж 90 днів.

Хто може отримати знижку?

учасники бойових дій, учасники війни, ветерани;

особи з інвалідністю I або II групи;

особи, постраждалі в Революції Гідності чи Чорнобилі;

пенсіонери, якщо авто має об’єм двигуна до 2,5 л або електродвигун до 100 кВт.

Для отримання знижки достатньо, щоб під час укладання договору страхова компанія мала підтвердження належності водія чи власника авто до пільгової категорії. Розмір знижки досягає 50%.

Переваги та ризики для водіїв

Насамперед — зросли ліміти виплат, що означає кращий фінансовий захист у разі ДТП. Потерпілі зможуть отримати повне відшкодування вартості ремонту чи лікування, адже тепер страхові компанії компенсують збитки без урахування зносу деталей і без франшизи. Великим плюсом також стало запровадження механізму прямого врегулювання збитків.

Втім, разом із вигодами нововведення мають і свої ризики. Найпомітніший із них — зростання вартості полісів. Після переходу до вільного тарифоутворення ціни на автоцивілку залежать від багатьох факторів: місця реєстрації, історії водія, типу транспортного засобу тощо. Також, нові строки у 60 днів не дають гарантію, що всі компанії готові працювати швидко й прозоро.

3 кроки для перевірки нових умов

Дізнатися, чи страховик — член МТСБУ, і чи бере участь у програмі прямого врегулювання. Скористатися калькулятором автоцивілки на Finance.ua — це дозволить порівняти тарифи різних компаній. Уточнити, чи поліс укладається в електронному форматі (з 2025 року паперові поліси мають бути відмовлені).

Висновки

Новий закон 2025 приносить кардинальні зміни для ринку автострахування. Загалом, оновлення ринку можна назвати кроком уперед: система стала більш гнучкою, прозорою та орієнтованою на клієнта. Водночас вона потребує більшої відповідальності з боку водіїв — як у виборі страхової компанії, так і в розумінні нових правил гри.