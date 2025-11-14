Скільки в середньому коштує страхування машини: дані від Minfin.com.ua

За даними Minfin.com.ua, середня вартість поліса страхування транспорту (всіх видів) значно зросла: за серпень 2025 року середньомісячні ціни на послуги у сфері страхування особистого транспорту склали 5 011 грн.

Для поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСАГО, автоцивілка) в першому кварталі 2025 року середня ціна зросла на 2 975 грн.

У зв'язку з такими великими змінами, водії повинні бути готові до значних витрат (особливо якщо машина зареєстрована в регіоні з великим трафіком).

Скільки коштує ОСАГО (автоцивілка)

Обов'язковий вид страхування відповідальності власника транспортного засобу перед третіми особами (шкода життю/здоров'ю, майну) має таку динаміку за вартістю:

середня ціна автоцивілки для легкового автомобіля в 2025 році коливається в межах від 2 500 грн до 10 000 грн.

Конкретні тарифи по областях: наприклад, для автомобіля з об'ємом двигуна до 1,6 л, терміном на рік: в Києві 4 849 грн, в Харкові/Одесі 4 320 грн.

Що впливає на ціну ОСАГО онлайн: об'єм двигуна, вік машини і водія, регіон реєстрації, наявність страхових випадків, пільги та інші коефіцієнти страхових компаній (може бути індивідуально).

Яка ціна зеленої карти

Міжнародний поліс, що покриває відповідальність водія за кордоном (у країнах-учасницях системи «Зелена карта») може коштувати:

на рік для легкового автомобіля в Європу — 12 480 грн.

на один місяць — 1650 грн.

на 15 днів — 950 грн.

Що впливає на вартість: термін дії, тип транспортного засобу, країна/регіон поїздки.

Скільки коштує КАСКО (добровільне страхування транспортного засобу)

Добровільний договір, який покриває ризики пошкодження або втрати автомобіля (викрадення, пожежа, стихійні лиха тощо) коштує:

Міні КАСКО. Вартість міні КАСКО для легкового автомобіля з різним рівнем покриття — від 4 851 грн до 14 523 грн. Іноді тариф міні КАСКО визначається як «від 2,8 % до 14,5 % від страхової суми». Міні КАСКО з покриттям військових ризиків має ціну від 7 200 грн. Повне КАСКО. Для прикладу: авто вартістю 672 116 грн (модель VW Passat, 2016 р., Київ) — повне КАСКО коштує 37 572 грн. А ось за даними ресурсу Finance.ua, тариф «повне КАСКО» часто визначається як 2 % від вартості авто. КАСКО з покриттям військових ризиків. Поліс з військовими ризиками адаптований до сучасних загроз (ракети, БПЛА, уламки тощо). Ціна такої страховки залежить від моделі авто, регіону, ступеня ризику). Орієнтовні цифри — від кількох десятків тисяч гривень.

Умови КАСКО дуже сильно різняться залежно від марки/вартості авто, віку машини, обраних ризиків, наявності протиугінних систем тощо.

Практичні рекомендації для водіїв

Використовуйте онлайн-калькулятор на https://minfin.com.ua/insurance/osago/ для приблизної оцінки вартості перед покупкою. Порівняйте пропозиції різних страховиків: навіть для ОСАГО в одному місті ціни можуть відрізнятися. При плануванні поїздки за кордон — заздалегідь закладіть в бюджет вартість зеленої карти. Якщо у вас новий, дорогий або преміальний автомобіль — оцініть економічну доцільність КАСКО: скільки коштує поліс vs можливий збиток. Особливу увагу приділяйте умовам: термін дії, покриті ризики, географія покриття. Зверніть увагу на знижки або пільги: для деяких категорій (ветерани, учасники війни, люди з інвалідністю) можливі знижки або компенсації. Слідкуйте за ринком: тарифи зростають (для ОСАГО зростання +70-100% у 2025 році) і це впливає на все страхове навантаження.

Висновок

Згідно з аналізом Minfin.com.ua, страхування автомобіля в Україні стає все дорожчим — як обов'язкове (автоцивілка), так і добровільні види (КАСКО).

Тому водіям важливо розуміти не тільки вартість поліса, а й умови, ризики, покриття та вигідність для їхнього конкретного випадку.