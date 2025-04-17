Троє людей постраждало, серед них дитина, через авіаудар ворога по Херсону

Армія РФ завдала авіаційного удару по Херсону, три людини постраждало, зокрема дитина, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько 10.30 російські авіація завдала удару по Центральному району Херсона. Тяжкі поранення отримала дитина 15 років — мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми. Наразі лікарі борються за її життя", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Двоє чоловіків 1997 і 1966 р.н. також звернулись до медиків по допомогу.

"В обох мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження", - зазначив Мрочко.