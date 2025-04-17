Рада ратифікувала угоду з Японією про безпеку інформації

Верховна Рада на засіданні в четвер, 17 квітня, розглянула ратифікацію угоди між Урядом України та Урядом Японії про безпеку інформації.

"За – 293", - повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграм-каналі.

Угоду було підписано 16 листопада 2024 року в Києві і створює правові засади для обміну, за потреби, секретною інформацією, сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони секретної інформації, яка передається або створюється в ході співробітництва між Україною та Японією. Таким чином, реалізація положень угоди дасть змогу зміцнити безпеку та обороноздатність України.