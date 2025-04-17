Сили оборони вночі збили 25 БпЛА, ще 30 локаційно втрачено

Сили оборони України збили у ніч на четвер 25 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, ще 30 БпЛА локаційно втрачено, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 17 квітня (із 20:00 16 квітня) ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області – РФ, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області, а також 75-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово – РФ, Чауда – Крим.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.