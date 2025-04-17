Держдеп США закриває Центр з боротьби з іноземним інформаційним втручанням

Підрозділ Держдепу США з боротьби з іноземним інформаційним втручанням припиняє роботу, заявив держсекретар країни Марко Рубіо.

"Я оголошую про закриття Центру з боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями і втручанням (R/FIMI), раніше відомого як Центр глобальної взаємодії (GEC)", - написав він у соціальній мережі X.

За словами держсекретаря, за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена R/FIMI витрачав мільйони доларів на "активне замовчування і цензурування голосів американців". При цьому утримання центру обходилося платникам податків у понад $50 млн на рік.

На думку Рубіо, кожен державний службовець США зобов'язаний постійно працювати над збереженням і захистом свободи слова для громадян країни.

Раніше співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа, включно з Ілоном Маском, критикували роботу згаданого підрозділу Держдепу. За їхніми словами, попри його міжнародну місію, центр піддавав цензурі американських консерваторів.

Центр, реорганізований із GEC, був створений наприкінці 2024 року. Американська сторона називала метою нового підрозділу Держдепу боротьбу з кампаніями з дезінформації з боку іноземних урядів, зокрема Росії, Ірану та Китаю.